Lisi annonce la cession de sa filiale LACE au groupe Rafaut

Lisi annonce la cession de sa filiale LACE au groupe Rafaut









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe LISI annonce qu'il a réalisé aujourd'hui la cession de l'intégralité des actions de sa filiale LACE au Groupe RAFAUT. La société LACE dont l'activité principale est la conception, la fabrication et la maintenance de crochets d'emport de charge pour hélicoptères est localisée à Saint Maur (Indre) où elle emploie 37 salariés et a généré un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros en 2020 en s'appuyant sur des positions significatives chez Airbus Helicopters, Sikorsky et Bell Helicopter.

L'intégration des activités de LACE, spécialisée dans les délesteurs multirôles pour le segment des hélicoptères, renforce la volonté du Groupe RAFAUT d'être un acteur dans la consolidation de ce segment et conforte sa position d'équipementier Européen, grâce au soutien de ses actionnaires, HLD, ACE Capital Partners, Etoile Capital et BNPPDév.

La complémentarité de ces activités et de ces expertises crée de fortes synergies industrielles et commerciales. Elle va permettre au Groupe RAFAUT de renforcer son positionnement parmi les leaders européens du secteur.

Pour sa part, LISI AEROSPACE se concentre sur ses activités stratégiques Fixations et Pièces Primaires complexes issues des technologies différenciantes de forgeage, de formage ou d'extrusion sur lesquelles elle entend se développer pour atteindre des positions de fournisseur majeur auprès de ses clients mondiaux.