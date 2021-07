Lisi : acquisition annoncée

(Boursier.com) — Lisi Aerospace, filiale du Groupe Lisi, accélère son développement sur le marché des raccords hydrauliques grâce à l'acquisition de la société américaine B&E Manufacturing. Le groupe a conclu un accord pour l'acquisition de 100% du capital de B&E, implanté à Garden Grove, Californie, qui produit des raccords de tubes hydrauliques de haute qualité et précision utilisés dans l'aérospatiale, l'aéronautique commerciale et le militaire. "Grâce à son expertise technique, une proximité étroite avec ses clients et des standards de qualité élevés, l'entreprise fondée en 1981 par Larry Solinger n'a depuis cessé de croître pour devenir aujourd'hui un acteur incontournable du marché des raccords hydrauliques", commente Lisi. L'entreprise emploie environ 130 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de près de 32 millions de dollars au cours de l'exercice 2020.

Avec B&E Manufacturing, Lisi Aerospace accélère son développement sur le marché des raccords hydrauliques destinés à l'aéronautique et renforce ses positions en Amérique du Nord. "Je suis convaincu du succès de l'alliance entre l'expertise de B&E, et la dynamique d'innovation et l'excellence opérationnelle de Lisi Aerospace", commente Emmanuel Neildez, Directeur Général de Lisi Aerospace... L'opération demeure soumise à la réalisation des conditions de clôture usuelles. Elle devrait être finalisée dans les semaines à venir.