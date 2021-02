Lisi : 37,3 ME de pertes en 2020

Lisi : 37,3 ME de pertes en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Lisi a mis en oeuvre, dès les premiers jours de la crise, un protocole de gestion et de pilotage quotidien lui permettant de dégager un chiffre d'affaires 2020 de 1,23 milliard d'euros, en baisse de -28,9% par rapport à 2019. Les dynamiques sont cependant différentes selon les 3 divisions. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires recule de -26,1% par rapport à 2019.

Le résultat opérationnel courant de Lisi reste positif. Il atteint 41,5 millions d'euros. A 3,4% du chiffre d'affaires, la marge opérationnelle perd 5,6 points par rapport à 2019, mais démontre une forte résilience, à l'instar de l'excédent brut d'exploitation. Le résultat financier est fortement négatif à -16,8 ME (-8,5 ME en 2019). L'exercice 2020 se solde par une perte nette de -37,3 ME, contre un bénéfice net de +69,8 ME en 2019.

Les tests de dépréciation annuels n'ont révélé aucun indice de perte de valeur. Le Free Cash Flow s'appuie sur une capacité d'autofinancement toujours solide et atteint le niveau record de 109,4 ME, supérieur à celui de 2019 (101,5 ME).

Dans l'année, le Groupe Lisi a continué à renforcer sa solidité financière dans un environnement mondial fortement perturbé par la pandémie. Le Groupe a abaissé ses besoins de financements bancaires à un niveau bas (35,3 ME). Les lignes de financement dont il dispose couvrent toutes ses échéances d'emprunts jusqu'en 2030, celles-ci ayant été décalées d'un an dans un souci d'optimisation de la trésorerie.

L'endettement financier net s'inscrit en net retrait pour la 2e année consécutive. A 220,8 ME (331,9 ME en 2019 ; soit - 111,1 ME), il ne représente plus que 22,3% des fonds propres (32,5% au 31 décembre 2019) et comprend 79,5 ME de dettes relatives à la norme IFRS 16. Rapporté à l'Ebitda, le ratio d'endettement financier net s'établit à 1,3x (1,2x au 31 décembre 2019). Il atteste de la capacité de résistance du Groupe à un environnement fortement perturbé par la pandémie de Covid-19.Le retour sur capitaux employés avant impôts ressort à 3,4 % (11,5 % en 2019).

Le Conseil d'Administration proposera à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de fixer le dividende à 0,14 euro par action au titre de l'exercice 2020.

Perspectives

Le Groupe Lisi aborde 2021 avec une capacité de rebond préservée grâce aux mesures structurelles d'adaptation que sa forte mobilisation lui a permis de mettre en oeuvre dès le début de la crise sanitaire.

Lisi maintient intactes ses ambitions stratégiques de croissance à moyen et long terme en s'appuyant sur une solidité financière qui s'est encore renforcée malgré l'ampleur de la crise. Cette résilience est encourageante pour l'avenir et devrait permettre au Groupe d'atteindre, sauf nouvelle aggravation du contexte économique des secteurs sur lesquels il évolue, un résultat opérationnel courant du même ordre que celui de 2020, un résultat net positif et dégager un Free Cash Flow de bon niveau.