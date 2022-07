Lisi : 33,4 ME de bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Lisi au 1er semestre 2022 s'élève à 695,2 millions d'euros, en hausse de +17,1% par rapport à la même période l'an dernier. En ligne avec l'objectif d'un retour de la croissance organique en 2022, la progression du chiffre d'affaires à périmètre constant et retraité des variations des devises s'établit à +10,3%.

La marge sur excédent brut d'exploitation courant (Ebitda) atteint 12,7% et recule de 1,5 point par rapport au 1er semestre 2021. Elle subit les effets de l'inflation généralisée sur les coûts de fabrication avec une forte hausse des consommations (+26,8%) et ne bénéficie pas encore pleinement des actions de répercussion dans les prix de vente qui sont en discussion avec les principaux clients du Groupe. L'amélioration de la productivité permet de compenser une partie des hausses des coûts.

Le résultat opérationnel courant progresse de +1,5% à 41,3 ME. A 5,9%, la marge opérationnelle courante fait preuve de résilience et ne baisse que de -1 point par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le résultat net est en hausse, et s'établit à 33,4 ME soit 4,8% du chiffre d'affaires, à comparer à 29,7 ME (5% du chiffre d'affaires) au 1er semestre 2021.

Structure financière

A 75,4 ME, la capacité d'autofinancement reste à un niveau satisfaisant et représente 10,8% du chiffre d'affaires. Elle permet de financer le programme d'investissements de 43,9 ME (6,3% du chiffre d'affaires) essentiellement consacré à la poursuite des initiatives porteuses de croissance future, tels que les développements des nouveaux produits, l'innovation et aux programmes industriels pluriannuels (Forge 2022, ERP, digitalisation, robotisation, etc.) dans le respect des critères fixés par le plan RSE global.

L'augmentation des besoins en fonds de roulement (98 jours de chiffre d'affaires 80 jours à la même période de l'exercice précédent), s'explique par la reprise d'activité actuelle et la mise en place de stocks stratégiques pour sécuriser la hausse des niveaux de production attendue dans les prochains mois dans la division Lisi Aerospace. Elle reflète également des délais d'approvisionnement incertains. Le Free Cash Flow du 1er semestre ressort ainsi à - 4,7 ME.

La structure financière du Groupe Lisi reste solide avec un endettement financier net de 307,8 ME au 1er semestre (soit 28% des fonds propres) à comparer à 272,3 ME au 31 décembre 2021 (25,8% des fonds propres).

Perspectives

Le Groupe Lisi reste mobilisé pour affronter les défis d'un environnement économique mondial encore compliqué tels que la volatilité dans l'automobile, les niveaux d'inflations historiques des coûts de fabrication ou encore les tensions sur le marché de l'emploi. Les effets de compensation entre les divisions permettent de lisser la magnitude des variations des résultats à court terme et la bonne orientation des volumes dans les divisions Aéronautique et Médicale constituent un levier positif à court terme.

Les niveaux de prises de commandes en nouveaux produits dans les 3 divisions positionnent favorablement le Groupe sur ses différents marchés pour le futur.

Dans ce contexte et hors récession immédiate de ses marchés, le Groupe confirme ses objectifs pour 2022 : retour à une croissance organique positive, amélioration des principaux indicateurs financiers et maintien d'un Free Cash Flow d'exploitation positif, tout en assurant la hausse prévue des investissements en équipements et en productivité.