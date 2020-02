LISI : +10% !

(Boursier.com) — LISI grimpe de 10% à 32 euros ce jeudi matin, après avoir dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,723 milliard d'euros, en progression de +5,1%. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a augmenté de 3,3% par rapport à 2018. Le chiffre d'affaires de la division LISI AEROSPACE atteint 996,6 ME (+6,7% comparé à 2018) et la division LISI AUTOMOTIVE a vu ses ventes progresser de +1,2% pour s'établir à 587,9 ME.

L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) s'est inscrit en progrès de +21,2% à 273,2 ME (soit 15,8% du chiffre d'affaires). LISI précise que l'ensemble de ses divisions affiche une amélioration séquentielle entre le premier et le deuxième semestre.

Le résultat opérationnel courant progresse de 14,4% et atteint 155,1 ME. A 9%, la marge opérationnelle gagne 0,8 point par rapport à 2018. Le résultat net s'établit à 69,8 ME, contre 92,1 ME en 2018 (-24,2%). Retraité des impacts liés aux déconsolidations des sociétés Indraero Siren (Argenton-sur-Creuse), LISI AEROSPACE Creuzet Maroc et Saint-Florent-sur-Cher dans la division LISI AUTOMOTIVE, il se monte à 97,9 ME, soit une marge nette de 5,7% du chiffre d'affaires (5,6% en 2018).

Compte tenu de ces résultats, le groupe proposera à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de fixer le dividende à 0,46 euro par action au titre de l'exercice 2019.

Priorité affichée

LISI attend d'en savoir davantage sur les conditions de remise en service du B737 MAX pour affiner son objectif de croissance organique positive et la progression de son résultat opérationnel courant en 2020. Cet objectif sera périodiquement revu en fonction des informations de marché qui pourraient être publiées au cours de l'exercice. Dans ce contexte particulier, LISI fait de la génération de trésorerie sa priorité pour les mois à venir et promet que son Free Cash Flow restera largement positif en 2020...

"En première approche nous maintenons notre opinion Acheter" commente Portzamparc qui relève son TP de 30 à 34 euros. "Nous affinerons notre scénario 2020 (1728,3ME -0%; +3,4% à pcc, MOC 9,5% +50bp) à l'issue de la présentation SFAF organisée ce matin souligne l'analyste qui reste donc favorable au dossier.