Linxo renforce ses positions dans l'Open Banking

(Boursier.com) — Linxo , fintech française pionnière de l'Open Banking en France, et filiale du Groupe Crédit agricole, passe à la vitesse supérieure en annonçant le lancement de Linxo Connect, activité B2B qui développe et commercialise des solutions APIs et Custom Solutions (accès aux comptes, initiation de paiement et gestion des finances personnelles). La fintech conforte ainsi la structuration de ses offres autour de ses activités B2B et B2C.

Le lancement de Linxo Connect, établissement de paiement agréé par l'ACPR sur les services 7 et 8, témoigne de la volonté de la fintech d'accélérer sa croissance sur le marché. Son offre inclut activités d'agrégation, accès aux comptes bancaires (AISP), initiation de paiement (PISP) et enrichissement des données. Elle cible une clientèle toujours plus importante. A date, Linxo Connect compte plus de 120 clients parmi lesquels LCL, BforBank, KPMG, Younited Crédit, Intuit-Quickbooks, SSP, Blank...

Expertise du marché, organisation "user-centric" (lien direct avec le consommateur final), et démarche de conformité (1er acteur certifié ISO 27001) sont les facteurs clés qui font de Linxo le leader du marché. L'open banking répondant aux enjeux d'optimisation du parcours utilisateurs, Linxo Connect offre à ses clients un parcours sécurisé et performant.