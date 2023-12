LinkedIn profite des difficultés de X, ex-Twitter

(Boursier.com) — Les revenus publicitaires du réseau social professionnel LinkedIn auraient augmenté de 10% sur un an pour atteindre près de 4 milliards de dollars en 2023, selon Investor Intelligence et le FT. Le Financial Times rapporte aussi que le groupe de recherche prédit que les revenus publicitaires de LinkedIn augmenteront encore de 14% l'année prochaine, bien que les dépenses en 2023 ne représentent que 1,5% de la publicité numérique des marques aux États-Unis, contre 27% pour Google et 21% pour Meta. Des dirigeants d'agences de marketing et les initiés de l'industrie de la publicité ont précisé au FT que les prix des publicités LinkedIn augmentaient - l'un d'entre eux évoquant une hausse allant jusqu'à 30% - en réponse à un intérêt accru alors que les entreprises abandonnent de plus en plus X, l'ex-Twitter. L'approche du réseau social professionnel détenu par Microsoft diffère de celle d'Elon Musk et X, l'article du FT indiquant que LinkedIn se vendrait comme "un partenaire qui respecte le monde dans lequel vous évoluez".