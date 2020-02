Linedata : un bénéfice net en repli

(Boursier.com) — Linedata a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 169,7 ME en baisse de 2,1% par rapport à 2018.

Hors effet non récurrent de l'activité BOT en Asset Management, la société affiche une croissance pro-forma de 1,8%.

L'EBITDA ressort à 46,6 ME en hausse de 6,1%. Cette augmentation tient compte notamment du retraitement IFRS 16 des loyers pour 4,7 ME et d'une diminution des frais de personnel de 6 ME.

Le résultat opérationnel ressort à 29,8 ME, en progression de 3,9% par rapport à 2018. Hors impact IFRS 16, il atteint 29,5 ME, soit une hausse de 2,9%.

Le résultat net s'élève à 17,5 ME contre 19,7 ME.

Le bénéfice net par action (BNPA) ressort à 2,69 Euros en 2019 contre 2,85 Euros en 2018.

L'endettement net hors passif locatif IFRS 16 ressort stable à 76,8 ME et représente 1,8 fois l'EBITDA consolidé 2019 à normes constantes.

Un dividende de 1,40 Euro par action, en progression de 3,7% sera proposé à la prochaine Assemblée Générale.