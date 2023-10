Linedata : un analyste ajuste la mire en hausse

(Boursier.com) — Linedata revient sur les 50 euros ce vendredi, en repli de 1,5%, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 132 ME sur les 9 premiers mois de 2023, faisant ressortir une progression de 5,7% par rapport à la même période de 2022.

En données comparables, hors intégration d'Audaxys et à taux de change constants, la croissance s'établit à 5,5%, portée essentiellement par la performance du marché nord-américain.

Linedata continue à poursuivre son objectif de croissance organique ainsi que d'amélioration de sa marge opérationnelle au second semestre 2023...

Portzamparc parle de "belle performance organique" au T3 qui devrait se prolonger au regard du booking... La croissance organique 2023 est revue de 3,2% à 4,7% et l'objectif de cours de 57,8 à 58,7 euros par l'analyste qui souligne le PE de seulement 11,7 sur 2023 et 10,1 sur 2024. De quoi passer de 'conserver' à 'renforcer'.