Linedata : tassement des marges sur l'exercice 2022

(Boursier.com) — Linedata a dégagé l'an dernier un EBITDA de 50,7 ME, soit une marge de 29,3% contre 32,9% en 2021. Le groupe avait réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 172,7 ME, en croissance organique de 1,9% par rapport à 2021.

Le résultat opérationnel s'établit à 34,1 ME, en diminution de 4,3 ME, en raison notamment d'un accroissement des dotations aux amortissements de la R&D capitalisée relative à la mise en service de nouvelles plateformes produit, notamment AMP.

Le résultat financier s'élève à +1,3 ME contre +0,2 ME pour l'exercice précédent. L'écart s'explique essentiellement par une réduction du coût de l'endettement financier, liée à une renégociation des conditions d'emprunts, et à une hausse des profits de change.

Après prise en compte d'une charge d'impôt de 9 ME, le résultat net ressort à 26,5 ME, soit une marge nette de 15,3% après 17,7% en 2021.

Un dividende de 1,75 euro par action sera proposé à la prochaine Assemblée Générale. Dans le cadre de son plan 2022-2024, Linedata indique poursuivre sa stratégie visant à maintenir une trajectoire de croissance organique durable tout en conservant un niveau de rentabilité solide.