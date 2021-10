Linedata : sur les 40 euros

(Boursier.com) — Linedata grimpe de 1,5% sur les 40 euros ce vendredi, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 113,7 ME sur les 9 premiers mois de 2021, en baisse de 1,2% par rapport aux données publiées sur la même période de 2020.

Retraitée d'effets de change défavorables, la croissance organique ressort à +1,3% depuis le début de l'année.

La part récurrente du chiffre d'affaires reste à un niveau très élevé à 81% du total. Le revenu non récurrent progresse de près de 2 ME en raison principalement d'une forte hausse du consulting liée aux migrations de la base installée sur les nouvelles plateformes.

La prise de commandes s'élève à 44,2 ME, en augmentation de 27,7% par rapport à la période précédente, portée par la dynamique des nouvelles versions de produits.

"Les succès commerciaux devraient petit à petit se matérialiser dans les comptes, tant dans la partie récurrente du business (81% du CA) que dans le consulting nécessaire aux migrations sur les nouveaux produits. Notre scénario 2021 (159,7 ME, +0,9% en organique) reste inchangé" commente Portzamparc qui vise un cours de 43,90 euros en restant à l'achat sur le dossier.