Linedata : sans surprise ?

(Boursier.com) — Linedata monte de 0,9% à 34,30 euros après avoir réalisé un chiffre d'affaires de 124,8 ME sur les 9 premiers mois de 2022, en hausse organique de 3,4% par rapport à la même période de 2021, portée par la dynamique des activités de Services en Asset Management et la bonne tenue du segment Lending & Leasing. En données publiées, la croissance ressort à +9,8% du fait d'effets de change USD favorables.

Le chiffre d'affaires récurrent à fin septembre 2022 s'établit à 98,9 ME (+7,2 ME par rapport aux 9 premiers mois de 2021) et représente 79% du total. Le revenu non récurrent est en croissance de 4 ME en raison notamment d'une progression importante des Services. Le booking demeure soutenu à 42 ME, en diminution toutefois de 4,9% par rapport à la période précédente, en raison principalement d'un effet de base d'un contrat important en Lending & Leasing enregistré en 2021.

Dans un environnement économique qui reste incertain, Linedata annonce poursuivre son objectif de maintenir sa croissance organique.

Portzamparc parle d'une publication "sans surprise" et confirme son estimation de croissance organique de 2,6% sur l'année en cours. "Au-delà de 2022, la visibilité est limitée sur le comportement des clients dans le contexte actuel... À ce stade, un ralentissement est perceptible sur certains comptes, de façon ciblée et limitée" souligne le spécialiste qui conclut : "Notre scénario est relativement prudent (croissance organique entre 1,5% et 2% en 2023 et 2024). Le groupe s'appuie sur la part récurrente de l'activité (près de 80% du CA) et sur les gains de productivité et d'efficacité offerts par les solutions Linedata, que les clients et prospects pourraient continuer à mettre en place malgré d'éventuelles limites budgétaires".