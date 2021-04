Linedata : sans surprise ?

(Boursier.com) — Linedata retombe de plus de 3% à 37,30 euros ce vendredi, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 37,8 ME au 1er trimestre 2021, en baisse de 6% par rapport au 1 er trimestre 2020. Retraitée de l'impact de la baisse des devises sur la période, et notamment de l'USD, l'activité est en recul limité de 1,7%.

La part récurrente du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 est stable en pourcentage à 81% et représente un total de 30,7 ME.

Pour les trois premiers mois de l'année, la prise de commandes s'élève à 15,2 ME, quasiment stable par rapport au 1er trimestre 2020. Portzamparc parle d'une publication "sans surprise" : "notre scénario annuel est confirmé... Nous attendons un rebond organique marqué au T2 et au T3 sur une base de comparaison favorable, grâce à une dynamique commerciale mieux orientée ces derniers mois, et un retour progressif à la normale des activités consulting". De quoi viser un cours de 43,90 euros en restant acheteur sur le dossier.