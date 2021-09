Linedata s'associe avec des acteurs innovants sur trois continents

(Boursier.com) — Linedata , éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce aujourd'hui la signature simultanée de trois contrats de partenariats destinés à renforcer son ancrage local sur les trois continents majeurs sur lesquels il est actif depuis plus de 20 ans.

A travers sa collaboration avec le CSAIL, le laboratoire d'intelligence artificielle du MIT à Boston, The Founder Institute à Tunis et l'accélérateur d'innovation WILCO à Paris, le groupe entend mobiliser tout autant ses collaborateurs que son écosystème international et confirmer son positionnement à l'avant-garde de l'innovation numérique.

Moins de deux ans après la création de sa direction Innovation et Technologie, Linedata voit la dynamique d'innovation de son réseau de " Labs " se concrétiser par la conclusion de trois programmes de partenariats complémentaires et destinés, chacun à leur niveau, à favoriser l'innovation et l'intégration de nouvelles technologies, et ce, dans les trois domaines d'expertise du groupe : les logiciels, la data et les services.

"Nous surveillons avec attention les tendances technologiques qui peuvent, dès demain, transformer l'industrie des services financiers. Ces collaborations permettent à nos équipes d'avoir un accès continu à de nouvelles connaissances et outils qui viennent renforcer nos capacités et notre impact sur le marché", indique Anvaraly Jiva, PDG du groupe Linedata.

"Rien ne vaut le partage d'idées, de ressources et de cas d'usages. En associant nos experts et nos clients à des acteurs académiques comme le CSAIL du MIT, à des dirigeants de start-ups disruptives mais aussi à des entreprises technologiques établies, comme via The Founder Institute à Tunis et WILCO sur le plateau de Saclay, nous souhaitons favoriser l'expérimentation, créer des synergies pour aboutir à des innovations appliquées et pragmatiques. En 2021, nous avons choisi l'IA et la Blockchain comme thèmes principaux d'innovation, et pourquoi pas la cybersécurité en 2022", complète Timothée Raymond, directeur Innovation et Technologie Linedata.