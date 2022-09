Linedata : résultat net en hausse sur le premier semestre

(Boursier.com) — Linedata a dégagé un résultat opérationnel de 14,7 ME sur la première moitié de l'année, en baisse de 4,4% par rapport au 1er semestre 2021. Il tient compte d'un accroissement de la dotation aux amortissements liée à la R&D capitalisée concernant les nouvelles plateformes (en particulier Linedata AMP et Linedata EKIP).

Le résultat financier s'élève à 1,8 ME contre -0,9 ME pour l'exercice précédent. Son amélioration s'explique notamment par des gains de change mais également par une diminution durable du coût de l'endettement financier liée à la mise en place en 2021 d'un nouveau prêt bancaire syndiqué offrant de meilleures conditions tarifaires que la dette obligataire remboursée.

Après prise en compte d'une charge d'impôt de 4,1 ME, le résultat net ressort à 12,3 ME, en hausse de 12,4%, soit une marge nette de 14,9% (+0,4 point sur un an). Le groupe parle de résultats conformes à ses attentes.

L'éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit avait réalisé un chiffre d'affaires de 82,9 ME sur le semestre, en hausse de 9,3% par rapport au 1er semestre 2021.

Linedata compte accélérer au deuxième semestre ses efforts commerciaux et poursuivre les projets de migration de sa base installée en vue de confirmer le retour de la croissance organique enregistré au S1 2022.