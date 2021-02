Linedata : reprise des ventes sur le T4

Linedata : reprise des ventes sur le T4









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Linedata a réalisé un chiffre d'affaires de 161 ME en 2020,

en baisse de 5,1% par rapport à la même période de 2019 et de -4% en données comparables.

Comme anticipé, l'activité s'est reprise au 4ème trimestre et ressort à 46 ME, en progression de 2,6% et de +6,6% à taux de change et périmètre constants.

La part récurrente du chiffre d'affaires en 2020 augmente en pourcentage, 79% en 2020 vs. 75% en 2019.

La prise de commandes s'élève à 55,5 ME, en hausse de 7,8% par rapport à la période précédente