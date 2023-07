Linedata : rentabilité préservée

(Boursier.com) — Linedata monte de 0,7% à 59,40 euros, alors que l'éditeur de solutions globales et de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, a réalisé un chiffre d'affaires de 87,5 ME au 1er semestre 2023, en hausse de 5,5% par rapport au 1er semestre 2022. A périmètre et change comparables, la croissance organique s'établit à 3,9%.

La part récurrente du chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 représente 78% du total pour un montant de 68 ME en hausse de 2,6 ME par rapport à la même période de 2022.

La prise de commandes (hors Audaxys) depuis le début de l'année progresse de 3,4% pour s'établir à 34,3 ME.

Perspectives affichées

Linedata anticipe une rentabilité opérationnelle pour le 1er semestre 2023 proche de celle enregistrée pour la même période de l'exercice précédent...

Portzamparc parle d'une croissance organique "satisfaisante au regard du contexte et de l'historique"..."Malgré l'inflation, Linedata devrait réussir à préserver sa rentabilité. Nos prévisions 2023 sont relevées : nous attendons désormais une croissance organique de 3,1% vs 1,8% précédemment et un EBITDA de 50,4 ME vs 49 ME précédemment. Notre objectif est porté de 53,4 à 59,9 euros, nous restons à 'Conserver'" conclut l'analyste.