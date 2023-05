Linedata renforce son partenariat avec Refinitiv pour enrichir sa solution de gestion des données Data Hub

(Boursier.com) — Linedata , éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce une extension de son partenariat avec Refinitiv, filiale de LSEG, et l'évolution de son système de gestion de données Data Hub.

Data Hub est une solution logicielle offrant aux clients de Linedata l'accès à des sources de données agrégées et enrichies. Data Hub se déploie facilement au sein de la suite de solutions logicielles de Linedata comme d'applications tierces, et permet de choisir en toute simplicité son fournisseur de données. Solution propriétaire cloud pilotée par APIs, Data Hub exploite des technologies de pointe et une architecture basée sur des micro-services.

"Ce nouveau partenariat avec Linedata est unique en ce qu'il répond aux défis des professionnels du front, du middle et du back-office en couvrant les prix intra-journaliers ainsi que les prix de clôture des marchés. Linedata Data Hub répond également aux besoins des fonds d'investissement, en fournissant quotidiennement les prix de clôture observés par les clients", indique Kristin Hochstein, Global Head of Pricing and Reference Services chez Refinitiv.

"Nous sommes très heureux d'étendre notre partenariat avec Refinitiv. Il nous permet de faciliter l'accès de nos clients à un nouveau référentiel de données exhaustives, tout en renforçant notre offre Data Hub. Grâce à cette innovation nous renforçons notre portefeuille de solutions axé sur nos trois piliers : les logiciels, les services et les données", ajoute Jamil Jiva, Global Head of Business Development chez Linedata.