Linedata : récompensé

(Boursier.com) — Linedata , éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et des crédits, a remporté le prix "Best Cybersecurity Firm" décerné par HFM lors de la cérémonie annuelle de remises des prix pour la région des Etats-Unis, le 27 octobre dernier à New-York.

Cette récompense vient saluer la capacité de Linedata à offrir des services toujours plus performants aux gestionnaires de fonds institutionnels et alternatifs qui se trouvent confrontés à des exigences de protection opérationnelle croissantes face au développement des cybermenaces.