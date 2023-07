Linedata publie un chiffre d'affaires semestriel de 87,5 ME (+5,5%)

(Boursier.com) — Linedata , éditeur de solutions globales et de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, a réalisé un chiffre d'affaires de 87,5 ME au 1er semestre 2023, en hausse de 5,5% par rapport au 1er semestre 2022. A périmètre et change comparables, la croissance organique s'établit à 3,9%.

La part récurrente du chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 représente 78% du total pour un montant de 68 ME en hausse de 2,6 ME par rapport à la même période de 2022.

La prise de commandes (hors Audaxys) depuis le début de l'année progresse de 3,4% pour s'établir à 34,3 ME.

Perspectives

Linedata anticipe une rentabilité opérationnelle pour le 1er semestre 2023 proche de celle enregistrée pour la même période de l'exercice précédent.

Prochaine communication : Résultats du 1er semestre 2023, le 13 septembre 2023, après Bourse.