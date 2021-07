Linedata publie un chiffre d'affaires de 75,9 ME au 1er semestre

Linedata publie un chiffre d'affaires de 75,9 ME au 1er semestre









Crédit photo © Linedata

(Boursier.com) — Linedata , éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit a réalisé un chiffre d'affaires de 75,9 ME au 1er semestre 2021, en légère croissance organique de 0,7% par rapport au 1er semestre 2020. Après un premier trimestre en légère décroissance en données comparables (-1,7%), le 2ème trimestre affiche une hausse de 3,1% portée par une nette reprise de l'activité Lending & Leasing.

En données publiées, le chiffre d'affaires est en diminution de 3,3%, en raison d'effets de change particulièrement défavorables sur la période.

La part récurrente du chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 ressort à 80% et représente un total de 61 ME.

Pour les 6 premiers mois de l'année, la prise de commandes s'élève à 32,7 ME en hausse soutenue de 23,2% par rapport au 1er semestre 2020.

L'activité Software affiche un chiffre d'affaires de 42,6 ME en baisse de 9,4% (-5.2% en données comparables) par rapport à la même période de 2020. Le consulting est bien orienté, en lien avec le déploiement de la nouvelle plateforme AMP chez les clients. A contrario, les revenus issus du Back Office sont en retrait, en l'absence de projets majeurs sur ce semestre.

Le pôle Services a poursuivi au second trimestre sa croissance (+7,7% au T2 après une hausse de +4% au T1) et affiche une hausse soutenue de 5,8% sur le semestre (15,8% à taux de change constants). Avec le redémarrage des projets au sein des fonds d'investissement, Linedata a pu promouvoir ses offres de co-sourcing des fonctions de middle office et de risque pour mieux accompagner ses clients.

L'activité commerciale de l'Asset Management est en progression sur le semestre avec une prise de commande de 16 ME en croissance de près de 10%.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 du segment Lending & Leasing est en progression de 5,8% par rapport à la même période de 2020, dont le 2ème trimestre avait été impacté par la crise sanitaire. Cette croissance bénéficie de la dynamique des offres de la suite Linedata Ekip360 avec la poursuite de la migration de la base installée.

Le booking de Lending & Leasing est en nette augmentation à 16,7 ME, soit une croissance de près de 40%.

Perspectives

Linedata a tiré parti depuis le début de l'année du plan de réduction de coûts réalisé à partir du 2ème semestre 2020, ce qui lui permettra d'afficher une rentabilité opérationnelle en hausse au 1er semestre 2021.

Prochaine communication : Résultats du 1er semestre 2021, le 13 septembre 2021, après Bourse.