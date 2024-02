Linedata : progression confirmée de la rentabilité opérationnelle

(Boursier.com) — Linedata affiche en 2023 un EBITDA de 53,3 ME en progression de 5,3% par rapport à 2022. L'éditeur de solutions logicielles pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit avait réalisé un chiffre d'affaires 2023 de 183,3 ME, en progression de 6,1% par rapport à 2022.

Dans un contexte inflationniste, Linedata annonce avoir procédé à des revalorisations salariales plus élevées qu'historiquement afin de maintenir son capital humain et a également eu recours à de la sous-traitance externe afin d'accompagner la croissance des services. A contrario, la société a enregistré un niveau plus important de licences perpétuelles et a bénéficié du développement de ses centres d'excellence. La marge d'EBITDA affiche 29,1% du chiffre d'affaires, quasi-stable par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel, à 37,9 ME, progresse plus fortement de 11%, en raison notamment d'un niveau de dépréciation et de provisions moindre que l'année précédente et d'une baisse des amortissements relatifs aux immobilisations corporelles et aux contrats de location. Le résultat net ressort à 25,5 ME, soit une marge nette de 13,9% après 15,3% en 2022. Un dividende de 1,75 euro par action sera proposé à la prochaine Assemblée Générale.

Linedata indique poursuivre son programme de migration de sa base installée sur les nouvelles plateformes logicielles afin de maintenir une trajectoire de croissance organique pérenne.