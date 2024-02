Linedata progresse après les annonces

(Boursier.com) — Linedata grimpe de 3,7% à 62 euros ce mercredi, alors que le groupe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 183,3 ME, en progression de 6,1% par rapport à 2022. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique atteint 6,2%, portée par la bonne orientation de l'ensemble des métiers de Linedata. Ainsi, le groupe affiche pour la troisième année consécutive, une croissance organique de son activité... Le chiffre d'affaires récurrent de l'exercice s'est établi à 137,5 ME et représente 75% du total. A données comparables, le chiffre d'affaires récurrent a augmenté de 4,7 ME, porté notamment par les activités de service en Asset Management et Lending & Leasing.

Linedata précise que la prise de commandes s'est accélérée au 4ème trimestre pour atteindre 25,4 ME, en augmentation par rapport à la même période de l'année précédente de 6,2 ME, provenant principalement du segment Lending & Leasing. Sur l'ensemble de l'année, le booking ressort à 75,6 ME, contre 62 ME en 2022, soit une hausse de près de 22%.

La direction confirme une amélioration de son résultat opérationnel au second semestre 2023. Portzamparc ajuste de son côté en (légère) hausse ses prévisions d'Ebitda 2023 de 47,9 ME à 49,3 ME. De quoi rester à "renforcer" sur le dossier, tout en relevant son cours cible de 59,7 à 63,8 euros.