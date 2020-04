Linedata progresse après les annonces

(Boursier.com) — Linedata grimpe de 2% à 20,70 euros ce vendredi, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 40,3 ME au 1er trimestre 2020, en hausse de 0,6% par rapport au 1er trimestre 2019. La part récurrente du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020, qui représente 81% de l'activité globale contre 78% pour la même période de l'exercice précédent, atteint 32,5 ME, soit +1,1 ME.

Pour les trois premiers mois de l'année, la prise de commandes s'élève à 15,7 ME en léger retrait de 1,7% par rapport au 1er trimestre 2019.

L'activité actuelle de Linedata reste stable et soutenue même si certains projets clients ont été suspendus... Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le groupe reste particulièrement vigilant vis-à-vis de ses dépenses et de ses investissements et a mis en place, dès son origine, un pilotage de proximité pour l'ensemble de ses activités.

Grâce à son modèle économique robuste et récurrent, Linedata reste confiant pour traverser avec sérénité la période d'incertitude dont on ne connaît encore ni la durée, ni l'étendue réelle.

Portzamparc parle de "bonne résistance" des comptes. Le scénario de l'analyste (-3,7% organique en 2020 et 0% en 2021) est inchangé, son cours cible aussi à 34 euros avec un avis qui reste acheteur sur le dossier.