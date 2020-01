Linedata présente son projet d'oeuvres caritatives "Linedata Charity"

(Boursier.com) — Linedata, éditeur des solutions globales dédiées aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit présente son projet d'entreprise à vocation caritative, "Linedata Charity".

Linedata entend par ce grand projet fédérateur pour l'ensemble de ses salariés redistribuer une partie de ses résultats à des causes qui leur tiennent particulièrement à coeur. C'est ainsi qu'elle a retenu trois domaines principaux d'intervention : l'Environnement, l'Education, et la Santé. S'agissant de l'Education plus particulièrement, Linedata participe à la construction d'une université médicale en Ouganda, avec le parrainage de AKU (Aga Khan University), à travers le financement de la résidence universitaire. Avec cette initiative, Linedata vise à faciliter l'accès au savoir des étudiants Ougandais, qui en retour, participeront au développement de leur pays.

Un fonds interne de solidarité

Ce projet inclut la création d'un fonds interne de solidarité, alimenté chaque année à partir des résultats dégagés de l'activité opérationnelle de Linedata. Il a pour objet de contribuer à des oeuvres caritatives en numéraire, par le biais de dons ou en industrie, par le concours d'initiatives intégrant des collaborateurs de Linedata.

La gouvernance de ce fonds est assurée par un comité interne, qui définit les grandes orientations, vote son budget et assure le suivi de l'utilisation des subsides. Depuis 2019, le fonds bénéficie d'une dotation annuelle d'environ un million d'euros.

"Depuis la création de Linedata il y a plus de 20 ans, notre engagement a été d'introduire de la créativité financière et technologique dans un monde en évolution constante afin de contribuer au développement économique de la Société. Dans la continuité de cette belle aventure humaine pour nos 1.300 collaborateurs et nos 700 clients, nous souhaitons aujourd'hui imprimer une empreinte sociétale plus forte et faire un pas supplémentaire au service de l'intérêt général en soutenant des projets caritatifs et éducatifs. Je souhaite appuyer l'initiative de Linedata Charity qui permettra de renforcer et de mieux traduire les valeurs fondamentales de Linedata", souligne Anvaraly Jiva, Fondateur et PDG de Linedata.

