Linedata : pour aller plus loin ?

(Boursier.com) — Linedata monte de 2,4% à 67,80 euros ce mercredi, alors que le groupe serait intéressé par la reprise de Dreamquark qui est en redressement judiciaire, selon frenchweb. Les candidats potentiels seraient nombreux pour la reprise de la start-up spécialisée dans le 'deep learning' avec le développement de la plateforme IA Brain destinée aux banques et assureurs... L'éditeur de solutions logicielles pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit avait réalisé un chiffre d'affaires 2023 de 183,3 ME, en progression de 6,1% par rapport à 2022. La marge d'EBITDA s'est affichée à 29,1% du chiffre d'affaires, quasi-stable par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel, à 37,9 ME, a progressé plus fortement de 11%, en raison notamment d'un niveau de dépréciation et de provisions moindre que l'année précédente et d'une baisse des amortissements relatifs aux immobilisations corporelles et aux contrats de location. Le résultat net ressort à 25,5 ME, soit une marge nette de 13,9% après 15,3% en 2022. Un dividende de 1,75 euro par action sera proposé à la prochaine Assemblée Générale.

Portzamparc qui a souligné la croissance organique solide du groupe (4,3% attendue en 2024) avec une stabilité de la marge d'Ebitda (28,7%), reste à "Renforcer" sur le titre.