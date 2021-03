Linedata : partenariat avec Arabesque S-Ray dans les données ESG

Linedata : partenariat avec Arabesque S-Ray dans les données ESG









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Linedata va collaborer avec le fournisseur indépendant de données ESG Arabesque S-Ray pour intégrer les données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans le quotidien des gestionnaires d'actifs.

Arabesque S-Ray alimente la plateforme logicielle de Linedata avec ses données ESG pour assurer la transparence demandée par les investisseurs et régulateurs, "tout en fournissant aux gestionnaires d'actifs un avantage compétitif grâce à une offre de produits différenciés", explique Linedata.

Arabesque S-Ray utilise le machine learning pour évaluer les performances en matière de développement durable de plus de 8 000 des plus grandes entreprises au monde. Cet outil est désormais parfaitement intégré aux solutions de gestion de portefeuille et de gestion des ordres de Linedata. Il est disponible pour les clients de Linedata en Europe, en Asie et aux Etats-Unis.

Plus de 450 clients de Linedata à travers le monde pourront ainsi s'appuyer sur cette solution pour prendre des décisions en matière de fonds ESG.