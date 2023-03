Linedata ouvre un nouveau bureau à Singapour

(Boursier.com) — Linedata ouvre son nouveau bureau de Singapour, renforçant ainsi sa présence dans la région APAC afin de répondre à une forte augmentation des besoins des institutions financières locales.

Ce nouveau bureau de Singapour va permettre à Linedata de déployer son offre de solutions, structurée autour d'une technologie de pointe et de services à valeur ajoutée, en l'ajustant aux besoins du marché singapourien. Pour soutenir cette ambition, Linedata s'appuiera sur sa connaissance pointue du marché et son large portefeuille de clients locaux du secteur des fonds institutionnels alternatifs.

Les solutions technologiques de pointe de Linedata sont parfaitement adaptées aux services financiers singapouriens et à sa gamme de fonds d'investissement spécifiques tels que les sociétés à capital variable (Variable Capital Company).

"Nous poursuivons notre dynamique de croissance dans la région APAC avec de solides relations établies avec nos clients ces 15 dernières années, notamment à Singapour où nous avons accompagné de nombreux clients prestigieux dans leur développement à long terme. Nous avons constaté dernièrement un intérêt croissant pour nos solutions et notre nouveau bureau à Singapour nous permettra d'être encore plus proche des besoins et d'offrir des solutions innovantes spécifiquement conçues pour ce marché unique", commente Sally Crane, Directrice Générale de Linedata Asie.

La forte présence de Linedata dans la région APAC, à Hong Kong et en Inde, fait de cette expansion à Singapour une priorité de la stratégie de développement. Linedata prévoit de recruter rapidement de nouveaux talents et de nouvelles compétences pour ce nouveau bureau, afin d'accompagner les clients existants et nouveaux.