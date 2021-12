Linedata : NRFM retient la solution Linedata Ekip360

(Boursier.com) — NR Finance México (NRFM), première société de financement automobile au Mexique, a choisi Linedata pour gérer l'ensemble de son activité Back Office Retail et Leasing des marques automobiles de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

La solution intégrée de Linedata et le travail réalisé en commun avec les équipes de NRFM ont permis de déployer avec succès la plateforme Linedata Ekip360.

Etabli depuis 2003 au Mexique, NRFM élabore des solutions de crédits innovantes destinées à une clientèle de particuliers et d'entreprises. Leader sur son marché avec 1 véhicule sur 5 financé dans le pays par l'organisme de crédit, NRFM dispose en gestion d'un portefeuille de plus de 510.000 crédits actifs d'une valeur de 75 milliards de pesos. Face à un marché mexicain particulièrement porteur et prometteur NRFM a entrepris de moderniser son système d'administration des contrats pour faire face notamment aux perspectives de croissance et aux nouveaux défis technologiques et métier.