Linedata Navquest évolue vers une surveillance étendue et automatisée des fonds

(Boursier.com) — Linedata , éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce le lancement d'une nouvelle version optimisée de sa solution Linedata Navquest dédiée à la surveillance des fonds.

Engagée dans une démarche d'amplification de ses offres, Linedata intègre des améliorations à la fois fonctionnelles et technologiques à Linedata Navquest avec un objectif double : couvrir plus de risques et réduire la marge d'erreur lors du contrôle quotidien de la NAV par les acteurs de l'industrie de la gestion d'actifs d'une part, et permettre une automatisation et rationalisation des process fondées sur le cloud et le principe de développement et d'intégration continue (CI-CD) induits par la plateforme Linedata AMP.

A partir des tableaux de bord intuitifs de Linedata Navquest, les équipes de contrôle peuvent gagner en efficacité et répondre à des périmètres d'obligations toujours plus étendus, liés à l'intensification de la règlementation. L'ensemble des acteurs de l'industrie, des gestionnaires d'actifs aux administrateurs de fonds, en passant par les sociétés de gestion, ou les banques dépositaires (via leurs départements "oversight") peuvent ainsi envisager de se consacrer à la couverture de nouveaux risques pour leurs clients, comme le cashflow monitoring,et le safekeeping monitoring, et ce depuis une seule et même plateforme.

"Face à la volatilité accrue des marchés, et avec des clients toujours plus exigeants, les gestionnaires et contrôleurs ont besoin de disposer d'indicateurs et de rapports clairs pour éviter les risques d'erreurs et de réputation qui en découlent", explique Aldric Dupaïs, Directeur Asset Management Europe chez Linedata. Avec nos solutions dédiées à la conformité constamment enrichies, notre ambition est de couvrir stratégiquement tout un ensemble de risques, qu'il s'agisse des risques de conformité, des risques ESG ou encore les risques opérationnels comme le contrôle de la NAV ou le contrôle des flux de cash."

Deux projets de co-funding sont en cours avec deux clients historiques de Linedata au Royaume-Uni et au Luxembourg, lesquels pourront bénéficier de la nouvelle version amplifiée de Linedata Navquest dès la fin de l'année.

La transformation continue de l'offre asset management impulsée par AMP permet aux gestionnaires d'actifs et de fonds de gagner en granularité de contrôle et appréhender sereinement l'ensemble des nouveaux risques liés à la conformité en Europe, aux Etats-Unis et dans le monde entier.