Linedata muscle son partenariat avec HCL

Linedata muscle son partenariat avec HCL









Crédit photo © Linedata

(Boursier.com) — Linedata annonce le renforcement de son partenariat avec HCL Technologies, leader mondial qui accompagne la transition digitale des plus grandes entreprises internationales opérant dans divers secteurs, notamment les services financiers. La nouvelle alliance globale avec HCL vient s'ajouter aux partenariats déjà établis avec Inetum (GFI) et Amazon Web Services (AWS) dans les domaines du cloud et de l'hébergement.

Linedata travaillera avec HCL à l'intégration de nouvelles technologies et de nouveaux processus au sein de l'organisation, en vue de garantir la qualité, la fiabilité et l'évolutivité de son centre d'hébergement de données et de ses services informatiques. En outre, Linedata tirera profit des services de pointe de HCL en matière de sécurité via le réseau mondial de centres de cybersécurité 'Cybersecurity Fusion Center' de HCL, et introduira de nouvelles pratiques de travail numérique.

Le nouveau partenariat avec HCL s'appuie sur la collaboration réussie entre les deux sociétés depuis sept ans sur des projets de développement conjoints pour la solution Capitalstream de Linedata, la plateforme d'origination et de gestion des risques de crédits aux entreprises, dont la nouvelle génération basée sur le cloud a été lancée récemment.