Linedata : le résultat net progresse à 20,3 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Linedata a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 161 ME, en baisse de 5,1% par rapport à 2019.

Cette décroissance est essentiellement due à la crise sanitaire qui a eu un impact sur les activités non récurrentes, telles que le consulting et la customisation des solutions.

L'EBITDA ressort à 48,4 ME en hausse de 3,8%.

Le résultat opérationnel ressort à 32,6 ME, en progression de 9,6% par rapport à 2019.

Le résultat net s'élève à 20,3 ME vs 17,5 ME, soit une marge nette de 12,6%.

L'endettement net hors passif locatif IFRS 16 ressort en baisse à 67,1 ME et représente 1,54 fois l'EBITDA consolidé 2020.

Un dividende de 1,35 Euro par action, équivalent à celui de 2019 sera proposé à la prochaine Assemblée Générale...