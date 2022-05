Linedata lance une solution pilotée par l'IA pour la gestion des données d'investissement sur les marchés privés

(Boursier.com) — Linedata , éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce le lancement de son offre de service Cognitive Investment Data Management. Destinée à la gestion des données pour les gestionnaires d'actifs et les fonds alternatifs, cette solution de front-office fait appel à l'intelligence artificielle (IA), au Machine Learning (ML) et au traitement du langage naturel (NLP).

Face à l'accélération de la transformation numérique du secteur et à l'explosion des volumes de données disponibles, les gestionnaires d'actifs et les analystes de crédit se trouvent souvent à court de temps et submergés d'informations. Grâce à cette solution, les équipes d'investissement peuvent identifier plus rapidement des investissements surperformants (" alpha ") tout en réalisant des gains de temps et de productivité. L'extraction intelligente des données accélère le tri des opportunités et réduit les délais d'analyse des données de 60% en moyenne.

Ce nouveau service fournit aux gestionnaires d'actifs et de fonds alternatifs des informations et analyses directement exploitables et personnalisables, qui facilitent et accélèrent leurs décisions d'investissement. Linedata propose également un assistant virtuel actionnable à la demande, qui allie une technologie avancée à une connaissance approfondie des marchés privés et de l'optimisation des processus.

"Les gestionnaires d'actifs ont besoin de disposer d'un accès rapide et transparent aux données d'investissement pour pouvoir prendre des décisions financières responsables sur les marchés privés", souligne Anup Kumar, Global Head of Linedata Global Services. "Non seulement Linedata fournit à ses clients des données précises, fiables et structurées, mais nous les aidons également à en extraire le meilleur pour qu'ils agissent plus rapidement, saisissent les opportunités d'investissement les plus rentables et améliorent leur efficacité opérationnelle."

Grâce à une solution unique capable de fonctionner pour toute typologie de capitaux, de marchés et de stratégies, Linedata Cognitive Investment Data Management contribue à rendre le processus d'investissement plus agile et plus efficace.