Linedata lance une solution de gestion des dépenses avec Stavtar Solutions

Linedata lance une solution de gestion des dépenses avec Stavtar Solutions









Crédit photo © Linedata

(Boursier.com) — Linedata , éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, lance un nouveau service de gestion des dépenses avec Stavtar Solutions, un fournisseur de logiciels et de services basé à New-York. Cette nouvelle offre vient étendre et renforcer la gamme de services de middle et back office de Linedata à destination des gestionnaires d'actifs institutionnels et alternatifs.

Basé sur la plateforme StavPay de Stavtar, le nouveau service de gestion des dépenses offre aux équipes financières une solution de back-office holistique et prête à l'emploi. Elle leur permet d'améliorer et de rationnaliser l'efficacité de leurs processus de dépenses grâce à une automatisation complète des opérations qui vient remplacer les outils de saisie manuelle comme Excel et d'autres applications coûteuses qui ne répondent plus aux besoins complexes des gestionnaires d'actifs.

La nouvelle offre présente trois atouts indispensables à une gestion efficace et agile des dépenses : une allocation transparente de chaque ligne de dépenses qui répond aux exigences en matière de conformité, une administration des dépenses avancée et enfin, un contrôle robuste grâce à des tableaux de bords élaborés et intuitifs. En s'appuyant sur StavPay, Linedata accélère l'automatisation de la gestion des opérations de back-office et la transformation numérique des institutions financières tout en leur donnant une compréhension approfondie et une visibilité unique sur leurs fournisseurs, contrats et dépenses depuis une plateforme unique. Avec Stavpay, Linedata poursuit sa principale mission qui est de proposer des solutions numériques de pointe et une offre de services qui apportent toujours plus de valeur à ses clients.