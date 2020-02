Linedata lance la nouvelle génération de solution de crédits aux entreprises

(Boursier.com) — Linedata annonce le lancement de Linedata Capitalstream 2020, la nouvelle génération de plateforme d'origination et de gestion des risques de crédits aux entreprises. Basée sur le cloud, la solution propose une technologie avancée et la livraison en continu de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

"Linedata Capitalstream 2020 permet aux institutions financières d'accélérer leur transformation numérique. Audelà de sa grande flexibilité et de la richesse de ses fonctionnalités, cette nouvelle génération de plateforme offre aux clients tous les atouts pour être à la pointe de la finance digitale et renforcer leur croissance", a déclaré Jamil Jiva, Directeur de l'activité Lending & Leasing en Amérique du Nord chez Linedata.

La solution réduit significativement les coûts d'exploitation, sans sacrifier sa large gamme de fonctionnalités. La livraison en continu de montées de versions et de nouvelles fonctionnalités rendue possible par la conteneurisation permet de mettre à jour des composants, sans nécessiter de changement dans la plateforme ou de test de l'ensemble du système. Avec cette technologie, les clients bénéficient directement de l'investissement soutenu de Linedata en recherche et développement.

Linedata Capitalstream 2020 est compatible avec les principaux fournisseurs de services cloud. La solution continue de proposer un cadre flexible permettant aux clients de l'intégrer à leurs systèmes existants et aux applications tierces de leur choix grâce aux API et aux micro services...