Linedata : la plateforme AMP et l'offre IA sont disponibles sur la place de marché d'Amazon

(Boursier.com) — Linedata annonce la disponibilité de ses solutions technologiques de pointe, incluant son service d'analyse prédictive basée sur l'IA (Linedata Analytics Service) et les nouvelles fonctionnalités de la plateforme AMP, dont Linedata Accumen, Linedata Model Management pour le front office et la supervision de la VNI, sur AWS Marketplace, la place de marché d'Amazon.

Cette collaboration stratégique illustre l'engagement de Linedata à fournir à ses clients un accès simple et fiable à ses innovations en s'appuyant sur la puissance d'Amazon Web Services (AWS). Pour Linedata et ses nouveaux clients, l'intégration à la plateforme AWS Marketplace offre bien des avantages, notamment des environnements de développement intégrés ainsi que des mises en service rapides. AWS Marketplace permet aux clients mutuels des deux entreprises d'utiliser leurs crédits AWS existants pour acheter les solutions de Linedata, ce qui simplifie la gestion des transactions et accélère les délais de déploiement sans modifier l'infrastructure existante.

La collaboration avec AWS repose sur la volonté de Linedata d'être un partenaire technologique flexible et capable d'accompagner la croissance de chaque client. Les clients communs de Linedata et AWS ont la possibilité d'opter pour des solutions entièrement basées sur le cloud ou pour une approche hybride, ce qui leur permet d'adopter de nouvelles technologies et des solutions natives du cloud, tout en transformant le reste de leur écosystème à leur rythme.

Cette approche sur-mesure combine les solutions de Linedata à la robustesse du cloud d'AWS, offrant ainsi aux entreprises un accès simultané aux services essentiels d'infrastructure cloud et d'implémentation de logiciels, et aux solutions d'analyse prédictive et générative basée sur l'IA intégrées à Linedata Analytics.

Dès aujourd'hui, les solutions de Linedata sont accessibles sur la place de marché AWS Marketplace, qu'il s'agisse de clients hébergés chez AWS ou déjà déployés.