Linedata intègre l'IA et l'analyse prescriptive à ses solutions pour éclairer les décisions de ses clients

(Boursier.com) — Linedata , éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, a développé deux modules d'intelligence artificielle visant à accompagner ses clients dans la prise de décision et à gagner en productivité dans le suivi du dossier client. Baptisés "Digital Assistant" et "Sales Advisor", ces deux modules sont disponibles pour la solution Linedata Ekip360 et pourront être déployés sur les autres solutions Lending & Leasing.

Khalid Dbich, Directeur général délégué de SOFAC, entreprise marocaine spécialisée dans les solutions de crédits, commente : "Contrairement à une croyance largement répandue, l'offre de financement qui a le plus de chance d'aboutir n'est pas nécessairement celle avec la mensualité la plus faible. Il était important pour nous, chez SOFAC de maîtriser toutes les informations amont, pour délivrer le meilleur conseil, proposer les offres de financement les plus adaptées et in fine, rester compétitifs. Avec le module d'analyse prescriptive "Sales Advisor" de Linedata, nous avons trouvé une vraie réponse à nos besoins. Nous avons tout de suite été enthousiastes à l'idée de participer à ce projet d'avenir autour des apports concrets et tangibles de l'intelligence artificielle sur des problématiques métiers."

"Sales Advisor", pour guider les conseillers en financement

Le module "Sales Advisor" de Linedata a pour objectif de transformer l'expérience utilisateur des conseillers en financement en les guidant vers l'offre à mettre en avant selon la probabilité de validation de l'opération.

Concrètement, l'outil réalise des analyses à partir de données anonymisées sur l'acheteur, le bien à financer ou même l'organisme de financement.

Linedata a imaginé "Sales Advisor" pour aider ses clients à optimiser leurs processus métiers autour de trois usages principaux :

-Améliorer le taux de signature des propositions commerciales en déterminant les barèmes les plus adaptés,

-Aider à la vente de services complémentaires (assurances, maintenances, etc.),

-Identifier les clients fidèles (futurs renouvelants) dès que possible dans le processus de montage.

Pour créer le module "Sales Advisor", les experts Linedata ont déployés des algorithmes d'apprentissage afin de calculer une probabilité relative de signature entre les différentes simulations proposées au client tout en tenant compte de l'évolution des politiques commerciales au fil du temps. Pour obtenir ce résultat, Linedata a travaillé avec une équipe mixte de Data Scientist et d'experts métiers qui ont pu collaborer pour une mise en oeuvre rapide pour SOFAC au travers d'un Datalab.