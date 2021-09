Linedata : forte hausse des résultats semestriels

(Boursier.com) — Le groupe Linedata a dégagé au premier semestre 2021 un EBITDA de 22,6 ME (près de 30% du chiffre d'affaires), en augmentation de 23,1% par rapport au 1er semestre 2020. Linedata rappelle cependant que l'exercice 2020 intégrait des charges de restructuration liées à la pandémie, que les besoins en recrutement n'ont pas été pleinement satisfaits au 1er semestre 2021 et que les frais de déplacement restent encore à un niveau très bas. Retraité de ces différentiels de charges estimés à environ 3 ME sur le semestre écoulé, la marge d'EBITDA normalisé ressort à 26% (23,4% au premier semestre 2020).

Le résultat opérationnel atteint 15,3 ME, en hausse plus sensible de 57%, en raison notamment de la baisse des dotations aux amortissements d'actifs incorporels liées aux acquisitions. Le résultat net du 1er semestre 2021 s'établit à 11 ME (+45%), soit une marge nette de 14,5%.

?

Linedata anticipe de réaliser en 2021 "une deuxième année de transition quasi stable par rapport à 2020".