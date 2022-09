Linedata facilite l'accès au marché des cryptoactifs avec Liquid Mercury

(Boursier.com) — Linedata , éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce aujourd'hui son partenariat avec Liquid Mercury pour permettre aux gestionnaires d'actifs "buy side" d'accéder à la plateforme de Liquid Mercury dédiée à la gestion des crypto et actifs numériques.

Une étude récente de Linedata révèle que les gestionnaires d'actifs traditionnels souhaitent pouvoir proposer des actifs numériques, comme le font déjà les gestionnaires de private equity, les acteurs du capital risque et les gestionnaires alternatifs. Pour 83% des répondants, l'offre d'actifs cryptographiques constitue un avantage concurrentiel et, pour 68% d'entre eux, l'adoption de la crypto est un facteur d'attractivité.

Toutefois, le principal défi pour les gérants traditionnels est le besoin d'information sur les crypto-monnaies. Selon un rapport de PwC et de l'Alternative Investment Management Association (AIMA), 64% des gestionnaires interrogés reconnaissent en effet avoir besoin de renforcer leurs connaissances sur les actifs numériques.

Les utilisateurs de la suite OMS (Trade Order Management System) Linedata Longview peuvent disposer d'analyses de marché, accéder à la liquidité cryptographique, et bénéficier de nouvelles opportunités d'investissement et de trading. Ceci inclut un accès non biaisé à des dizaines de réserves de liquidité de haute qualité sur les marchés crypto et jusqu'à 20 000 paires d'actifs sous forme de contrats spot, de contrats futures ou d'options. Les clients de Linedata peuvent également s'appuyer sur des workflows et de l'automatisation, et profiter d'une intégration fluide avec des partenaires tiers.

"L'expertise des équipes de Liquid Mercury et de Linedata des marchés de capitaux traditionnels nous permet aujourd'hui d'offrir aux institutionnels un accès direct aux marchés des crypto-monnaies" a déclaré Tony Saliba, PDG de Liquid Mercury. "Ce partenariat permet aux clients de Linedata de souscrire une toute nouvelle classe d'actifs qui vient compléter leur activité de trading institutionnel."

"Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Liquid Mercury", précise Timothée Raymond, Directeur de la Technologie et de l'Innovation, Linedata. "Liquid Mercury est un acteur reconnu dans la mise en place de solutions dédiées aux gestionnaires d'actifs institutionnels. Ce partenariat bénéficie largement à nos clients qui souhaitent saisir de nouvelles opportunités de trading dans l'univers des cryptoactifs et confirme notre volonté d'enrichir la couverture fonctionnelle de nos solutions à travers des partenariats stratégiques, pour le bénéfice de nos clients."