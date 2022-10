Linedata : en croissance organique sur 9 mois

(Boursier.com) — La société de services pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit Linedata a réalisé un chiffre d'affaires de 124,8 ME sur les 9 premiers mois de 2022, en hausse organique de 3,4% par rapport à la même période de 2021, portée par la dynamique des activités de Services en Asset Management et la bonne tenue du segment Lending & Leasing. En données publiées, la croissance ressort à +9,8% du fait d'effets de change USD favorables.

Le chiffre d'affaires récurrent à fin septembre 2022 s'établit à 98,9 ME (+7,2 MEUR par rapport aux 9 premiers mois de 2021) et représente 79% du total. Le revenu non récurrent est en croissance de 4 ME en raison notamment d'une progression importante des Services. Le booking demeure soutenu à 42 ME, en diminution toutefois de 4,9% par rapport à la période précédente, en raison principalement d'un effet de base d'un contrat important en Lending & Leasing enregistré en 2021.

Dans un environnement économique qui reste incertain, Linedata annonce poursuivre son objectif de maintenir sa croissance organique.