Linedata dévoile 'Linedata Accumen'

(Boursier.com) — Linedata , éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, dévoile Linedata Accumen, une solution de nouvelle génération pour la gestion de portefeuilles. Cette suite de nouvelles fonctionnalités repose sur la plateforme AMP (Asset Management Platform) de Linedata et a été conçue pour fonctionner avec la suite OMS (Trade Order Management System) Linedata Longview pour la gestion des ordres, afin de garantir que les gestionnaires d'actifs servent leurs clients rapidement et en continu. Avec Linedata Accumen, ils peuvent désormais surveiller, organiser et gérer rapidement l'ensemble de leurs portefeuilles depuis n'importe quel équipement informatique, en déplacement ou au bureau.

Les équipes d'investissement sont soumises à une pression accrue pour augmenter leur portefeuille d'affaires, et sont souvent confrontées aux défis liés à la gestion d'un plus grand nombre de portefeuilles, tels des processus manuels chronophages ou encore des audits individuels peu fiables. Les tableaux de bord et résumés interactifs de Linedata Accumen permettent aux gestionnaires d'actifs de surveiller en permanence leur activité avec une vue holistique de l'ensemble de leur portefeuille d'affaires. Ils peuvent également recevoir des notifications automatiques lorsqu'une action s'avère nécessaire.

Linedata Accumen permet d'accéder à distance et de manière totalement transparente aux portefeuilles et aux fonctions essentielles tels le rééquilibrage, la conformité pré-négociation et l'approbation des transactions. Grâce à cette fonctionnalité, les décisions d'investissement peuvent être prises en temps réel, aussi bien en déplacement qu'au bureau, et ne souffrent plus d'aucun report.