Linedata déploie son offre de services dédiée aux entreprises 'buy-side' sur la région APAC

Linedata , éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce aujourd'hui l'extension de ses capacités de services et de son offre dans la région Asie-Pacifique (APAC). Linedata étend ainsi son offre à de nouveaux secteurs tels que le private equity, le crédit privé, le crédit structuré et les compagnies d'assurance, ainsi que les répartiteurs financiers.

"Depuis le début de notre aventure en Asie, nous avons enrichi notre gamme de solutions en développant en continu de nouveaux produits et services technologiques", indique Sally Crane, Directrice Générale de Linedata Asie. "Au cours des deux dernières années, dans un environnement commercial et économique local en constante évolution, nous avons observé une transformation des besoins des entreprises et un intérêt croissant pour l'externalisation."

Depuis plus de dix ans, Linedata a acquis une solide expérience en matière de services d'externalisation pour le front, middle et back-office auprès des gestionnaires d'actifs aux Etats-Unis et en Europe, lui permettant d'apporter aujourd'hui à ses clients de la région APAC un ensemble de services et solutions d'externalisation axées sur la transformation numérique.

L'offre enrichie comprend notamment des services d'analyse des investissements et des portefeuilles, du conseil en développement de logiciels personnalisés et des services d'infrastructure, dont une solution de cybersécurité. Grâce à un modèle opérationnel intégré au niveau mondial, les clients de Linedata ont accès à un vivier de talents expérimentés, à des processus standardisés et à des outils digitaux efficients, ainsi qu'à une continuité de l'activité. L'offre de services de Linedata peut être déployée sur la plateforme propriétaire du client, ou sur celle d'un fournisseur tiers.

"Nous comprenons les subtilités du marché APAC et les défis auxquels sont confrontées les sociétés d'investissement locales dans un environnement macroéconomique complexe. L'évolution du marché local nous a amenés à étendre notre offre de services, avec une approche personnalisée combinant des équipes expertes, une technologie de pointe et des processus efficaces, ce qui nous permet de répondre aux besoins spécifiques de l'industrie. Les gestionnaires d'actifs de la région APAC bénéficient aujourd'hui d'une gamme de services dédiés, couvrant l'ensemble des besoins métiers de la gestion d'actifs, pour accompagner leurs principaux enjeux : la croissance de leur activité et leur efficacité opérationnelle", ajoute Rama Krishna, Head of Global Services Asia-Pacific chez Linedata.