Linedata : croissance organique de 1,9% en 2022

(Boursier.com) — Linedata a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 172,7 ME, en croissance organique de 1,9% par rapport à 2021. Linedata précise que cette évolution provient de la dynamique des activités de Services en Asset Management et de la bonne tenue du segment Lending & Leasing. En données publiées, la hausse ressort à 7,8% du fait d'effet de change USD favorables.

Le chiffre d'affaires récurrent de l'exercice s'établit à 133,8 ME (+8,7 ME par rapport à l'exercice précédent) et représente 77% du total. Le revenu non-récurrent affiche 38,9 ME, en progression de 3,8 ME, bénéficiant notamment de la performance enregistrée par le pôle Services.

La prise de commandes s'est accélérée au quatrième trimestre pour atteindre 19,2 ME, en hausse par rapport à la même période de l'année précédente de +25,6%. Sur l'ensemble de l'année, les prises de commandes représentent 62 ME contre 59,4 ME en 2021.