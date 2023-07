Linedata conclut un partenariat avec Qualtik

(Boursier.com) — Linedata conclut un partenariat stratégique avec Qualtik, un fournisseur d'outils de 'stress-test' pour les prêts commerciaux basé aux Etats-Unis.

En combinant les outils de stress-test de Qualtik aux solutions d'analyse de portefeuille de Linedata, ce partenariat vise à révolutionner la façon dont les banques gèrent leurs portefeuilles de prêts commerciaux. Cette intégration élimine les nombreuses feuilles de calcul qui prévalent dans l'industrie, pour proposer une méthode d'analyse du risque novatrice.

A mesure que l'industrie se transforme et de nouveaux défis émergent, il est essentiel pour les institutions bancaires d'adopter des outils automatisés leur permettant de renforcer le contrôle et la transparence de leurs opérations. Grâce à ce partenariat, les banques ont la possibilité d'identifier de manière proactive les prêts à risque, d'évaluer les garanties et d'utiliser des données en temps réel pour prendre les décisions les plus éclairées.

Les outils de stress-test de Qualtik sont intégrés aux solutions de crédits et financements de Linedata, Linedata Capitalstream et Linedata Ekip, destinées aux banques et établissements de crédit, qu'il s'agisse de banques de proximité ou d'institutions régionales et nationales. Les institutions financières dont les actifs s'élèvent à 500 millions d'euros et au-delà ont désormais accès à des informations en temps réel, à une vue d'ensemble instantanée et transparente sur l'évolution des risques et à un contrôle total de leurs portefeuilles de prêts commerciaux.

Cette collaboration illustre l'effort continu de Linedata pour donner aux banques les moyens de gérer efficacement les risques et de disposer de données précieuses, leur permettant d'optimiser les ressources et de traverser avec succès les périodes d'incertitude.

"Ce partenariat entre Linedata et Qualtik constitue une étape décisive pour l'industrie bancaire, car il offre une approche innovante, automatisée et proactive de la gestion des risques" affirme Gary Brackenridge, Head of Business Development, North America, chez Linedata.