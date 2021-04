Linedata : chiffre d'affaires trimestriel en léger repli

Crédit photo © Linedata

(Boursier.com) — Linedata a réalisé un chiffre d'affaires de 37,8 ME au 1er trimestre 2021, en baisse de 6% par rapport au 1er trimestre 2020. Retraitée de l'impact de la baisse des devises sur la période, et notamment de l'USD, l'activité est en recul limité de 1,7%.

L'éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit précise que la part récurrente de son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 est stable en pourcentage à 81% et représente un total de 30,7 ME.

Pour les trois premiers mois de l'année, la prise de commandes s'élève à 15,2 ME, quasi stable par rapport au 1er trimestre 2020.