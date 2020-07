Linedata : chiffre d'affaires semestriel en baisse de 7,4%

(Boursier.com) — Linedata a réalisé un chiffre d'affaires de 78,5 ME au 1er semestre 2020, en baisse de 7,4% par rapport au 1er semestre 2019.

Après un 1er trimestre en légère croissance, l'éditeur de solutions pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit a constaté un ralentissement de l'activité au cours du 2ème trimestre lié aux activités de consulting en raison de la fermeture de plusieurs sites clients pour des raisons sanitaires. Par ailleurs, les signatures de certains contrats clients en cours de finalisation ont été retardées.

La part récurrente du chiffre d'affaires du 1er semestre 2020, qui représente 82% de l'activité globale contre 74% pour la même période de l'exercice précédent, atteint 64,5 ME (+1,4 ME). Linedata souligne que cette progression en pourcentage et en valeur illustre la robustesse du son modèle économique qui favorise la résilience en particulier dans une conjoncture économique défavorable.

Pour les six premiers mois de l'année, la prise de commandes à 26,9 ME (-0,6 ME) est quasi stable par rapport au 1er semestre 2019. Linedata anticipe une reprise très graduelle de son activité au cours du 2ème semestre avec la réouverture progressive des sites clients et les signatures attendues de nouveaux projets.

Le groupe avait pris des mesures de réduction de coûts dont l'effet sera perceptible dès le 2ème semestre 2020 et précise que la diminution du revenu de la période écoulée n'aura qu'un impact limité sur la marge d'EBITDA du 1er semestre.