Linedata : chiffre d'affaires de 40,1 ME au 1er trimestre

(Boursier.com) — Linedata , éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit a réalisé un chiffre d'affaires de 40,1 ME au 1er trimestre 2022, en hausse de 5,9% par rapport au 1er trimestre 2021. Retraitée de l'impact change, la croissance affiche 1,6% en organique.

La part récurrente du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 représente 79% du total pour un montant de 31,8 ME en hausse de 1,1 ME par rapport à la même période de 2021.

Pour les trois premiers mois de l'année, la prise de commandes est en nette progression à 18,5 ME, soit une hausse de plus de 20% par rapport au 1er trimestre 2021.

Perspectives

Pour les prochain mois, Linedata reste confiant sur la poursuite de la tendance haussière constatée en début d'année grâce à un niveau élevé de prise de commandes et à la reconnaissance par le marché de ses nouvelles offres.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022, le 21 juillet 2022, après Bourse.