Linedata : chiffre d'affaires 2019 de 169,7 ME

Linedata : chiffre d'affaires 2019 de 169,7 ME









(Boursier.com) — Linedata a réalisé un chiffre d'affaires de 169,7 ME en 2019, en diminution de 2,1% par rapport à 2018. A données comparables, ce chiffre est en baisse de 4,6%, en raison principalement d'effets de change. Hors impact de l'activité BOT, le groupe affiche une croissance pro-forma de 1,8%. Le chiffre d'affaires récurrent a continué de progresser en 2019 (+2,2 ME). Il atteint 127,2 ME et représente 75% du total. Cette hausse profite notamment aux revenus des licences vendues en mode locatif et à la maintenance. En 2019, la prise de commande s'élève à 51,5 ME, en baisse de 9,7% par rapport à 2018 en raison du retard pris dès le début de l'année et de l'effet de base lié à la perte du contrat BOT (impact de 1,7 ME).

Linedata va déployer dès 2020, son nouveau plan stratégique 'Vision 2023' permettant d'accélérer la transformation digitale de ses offres et le lancement de plateformes innovantes combinant Software, Services et Data. A l'occasion de la publication des résultats annuels, Linedata présentera à la Communauté financière les grandes lignes de ce plan.