Linedata : baisse du résultat net

(Boursier.com) — Linedata a réalisé au 1er semestre 2023 un chiffre d'affaires de 87,5 ME, en augmentation de 5,5% en données publiées.

La progression à périmètre et taux de change constants s'établit à 3,9%, amplifiant la croissance organique de 1,9% constatée pour l'ensemble de l'année 2022.

L'EBITDA s'établit à 21,2 ME, soit 24,2% du CA, contre 22,7 ME, soit 27,4% du CA, pour la même période de l'année précédente.

Les charges de personnel se sont élevées à 43,9 ME, en augmentation de 3,4 ME.

Le résultat opérationnel ressort à 13,7 ME, en baisse de 6,3% par rapport au 1er semestre 2022.

Le résultat net s'établit à 8,5 ME vs. 12,3 ME.

Les capitaux propres sont stables à 99,2 ME à fin juin 2023 contre 99 ME à fin décembre 2022.

L'endettement net atteint 77,8 ME et représente 1,7 fois l'EBITDA 12 mois glissants consolidé hors effet IFRS 16.

Linedata anticipe la poursuite de la croissance organique de son activité et une amélioration de sa rentabilité au deuxième semestre.