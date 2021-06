Linedata : Baillie Gifford étend sa collaboration

Linedata : Baillie Gifford étend sa collaboration









Crédit photo © Linedata

(Boursier.com) — Linedata annonce que Baillie Gifford, société d'investissement mondiale, a décidé de renouveler sa confiance en prolongeant son contrat de déploiement de la plateforme de comptabilité de fonds Linedata Icon pour une durée de cinq ans. Baillie Gifford adopte également le nouveau service Linedata Icon ASP pour une durée de trois ans. La collaboration étendue avec Linedata permet à Baillie Gifford de continuer à utiliser Linedata Icon comme solution principale de comptabilité dédiée aux activités de position comptable (ABOR) et au calcul de la valeur liquidative. Avec l'intégration de Linedata Icon ASP, Baillie Gifford dispose de nouvelles ressources en externalisant les tâches de support quotidiennes.

Les deux sociétés entretiennent une relation de longue date, puisque Baillie Gifford utilise la plateforme de comptabilité de fonds Linedata Icon depuis plus de 20 ans. Plus récemment, Baillie Gifford a ajouté Linedata Navquest, la solution Linedata de validation de la VNI (valeur nette d'inventaire) et de diffusion des prix.